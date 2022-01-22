Правительство России утвердило план по борьбе с «омикроном»

Правительство России утвердило 22 января план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19», — говорится на сайте правительства.

Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Вам будет интересно В Ленобласти могут ужесточить сovid-ограничения из-за «омикрона» Новый штамм коронавируса «омикрон» может привести к ужесточению коронавирусных ограничений в Ленобласти. Об этом заявили председатель руководитель регионального Роспотребнадзора Ольги... 17.01.2022 346

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и медицинскими страховые организации до 24 января проведут экспертизы качества помощи для граждан, у которых был выявлен коронавирус. Об итогах экспертизы будут уведомлены региональные минздравы, которые в свою очередь проанализируют результаты и по итогам оценки проводедут необходимую работу с медорганизациями.

По распоряжению Мишустина будут проверены цены на ПЦР-тесты на наличие коронавируса. Федеральная антимонопольная служба представит отчет по данному вопросу до 1 февраля.