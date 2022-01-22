Правительство России утвердило план по борьбе с «омикроном»

Правительство России утвердило 22 января план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.
Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и медицинскими страховые организации до 24 января проведут экспертизы качества помощи для граждан, у которых был выявлен коронавирус. Об итогах экспертизы будут уведомлены региональные минздравы, которые в свою очередь проанализируют результаты и по итогам оценки проводедут необходимую работу с медорганизациями.
По распоряжению Мишустина будут проверены цены на ПЦР-тесты на наличие коронавируса. Федеральная антимонопольная служба представит отчет по данному вопросу до 1 февраля.