Мигранты украли с предприятия в Тосно электрокабель на 4,2 млн рублей

Полиция задержала четырех граждан Узбекистана по подозрению в краже дорогостоящих коммуникаций в Тосненском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 17 января сотрудники ГИБДД остановили «Газель», чтобы проверить у водителя и пассажиров документы. В фургоне был обнаружено почти полкилометра электрокабеля.

Вам будет интересно В Гатчине пьяный водитель избил полицейского при задержании Инцидент произошел 19 января в Гатчине Ленобласти. Мужчина после распития спиртного решил прокатиться на машине. Его поездку попытался прервать сотрудник полиции,... 20.01.2022 193

На следующий день в полицию поступило сообщение о краже электрокабеля с предприятия на Московскои шоссе в городе Тосно. Сумма ущерба составила 4,2 млн рублей.

Мигранты задержаны, старшему из которых 29 лет, а младшему 24 года. Возбуждено уголовное дело.