Неизвестный застрелил собаку в садоводстве у Борисовой Гривы и скрылся на автомобиле

В Ленобласти полиция разыскивает злоумышленника, который застрелил собаку.

Инцидент произошел 20 января в садовом товариществе «Маяк» во Всеволожском. 64-летняя женщина пошла на прогулку с двумя собаками, одна из которых убежала вперед. На Рябиновой улице неизвестный на белом автомобиле выстрелил в питомца и скрылся. От полученного ранения в шею собака скончалась.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое отношение с животным, повлекшее его гибель».

Похожий случай произошел в Ломоносовском районе. Там мужчина на снегоходе застрелил домашнюю собаку, которая гуляла со своими хозяевами в поле.