В Мурино появятся большой парк и проспект

Губернатор Ленинградской области во время выступления на торжественном собрании в честь присвоения Мурино статуса города рассказал о дальнейших перспективах развития.

«Важная тема – это строительство дорог и развязок, которые позволят связать Мурино с Ленинградской областью и Петербургом. Вы уже видите, что строится развязка», – отметил Александр Дрозденко

По словам главы региона, проведен конкурс на первый этап кольцевого движения и до бульвара Менделеева. Будет организован современный четырехполосный проспект.

«Мы понимаем, что на сегодня не хватает парков и зелени. Я с уверенностью уже могу сказать, что на границе Бугров и Мурино будет выделено около 40 Га земли для того, чтобы в этом месте был разбит зеленый парк», – заявил Александр Дрозденко

Проект будет финансироваться из городского и областного бюджетов.