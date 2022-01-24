В Ленобласти 25 января пройдут небольшие осадки

Во вторник, 25 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4…+1°C, местами до -7°C. На дорогах гололедица.
Вам будет интересно
В понедельник, 24 января, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем успешной недели. В этот раз...
24.01.2022 122