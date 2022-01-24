Сбербанк зафиксировал трехкратный рост объема выдачи образовательных кредитов во втором полугодии 2021 года

Во втором полугодии 2021 года Сбербанк на Северо-Западе выдал 3600 льготных образовательных кредитов. Это в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом объем выдачи увеличился почти в три раза – до 694 млн рублей.

80% кредитов банк выдал в Санкт-Петербурге, ещё 10% от общего количества – в Ленинградской и Калининградской областях. Лидеры по динамике прироста – Вологодская, Калининградская и Мурманская области.

Почти в 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В Петербурге и Ленобласти наиболее востребованы суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей, в остальных регионах СЗФО – до 500 тысяч рублей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Образовательный кредит не только решает вопрос с оплатой обучения, он ещё формирует у молодых людей финансовую ответственность и дисциплину. При этом студенты могут сфокусироваться на учёбе, потому что у них есть возможность погашать только проценты, а после трудоустройства уже самостоятельно закрывать кредит из заработанных средств».

Образовательный кредит в Сбере оформляется без залога, поручителей, обязательного страхования, и при рассмотрении заявки не учитывается платёжеспособность клиента. Процентная ставка составляет лишь 3% — остальное (12,37%) возмещается за счёт госсубсидии. Оформить такой кредит можно с 14 лет, при этом вуз должен иметь государственную лицензию. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, кредит можно погасить досрочно.

Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Процесс получения такого кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте Сбербанка.