В Гатчине заметили редкого бургомистра в окружении сотни чаек — фото

Фотограф-орнитолог Вячеслав Заметня запечатлел на озере Белое в Гатчинском районе Ленобласти редкий вид полярной чайки — бургомистра, в окружении более маленьких серебристых чаек.

«Специально поехал в Гатчину на озеро Белое поискать бургомистра (большая полярная чайка) среди нескольких тысяч серебристых чаек. После нескольких часов мои поиски увенчались успехом» — написал он на своей странице в ВК

Фото: Вячеслав Заметня/ВКонтакте Фото: Вячеслав Заметня/ВКонтакте Фото: Вячеслав Заметня/ВКонтакте

Бургомистр — крайне редкая птица для Ленобласти. Стремительное исчезновение птицы из региона началось еще в начале двадцатого века.