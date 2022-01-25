Роскомнадзор планирует блокировать звонки с подменных номеров

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало исследование технологии, которая позволит сделать невозможным использование подменных номеров.

Для этого был заключен контракт на сумму 8,2 млн рублей. Данные тендера доступны на сайте госзакупок, пишет «Коммерсант».

В 2021 году злоумышленники с помощью подменных номеров украли у россиян порядка 45 млрд рублей.

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По результатам исследования могут определить новые принципы взаимодействия операторов связи. При этом многие операторы отметили, что нашли свои методы для блокировки подозрительных номеров и активно их используют.