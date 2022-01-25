Священник негативно высказался о крещенских купаниях после трагедии на реке Оредеж

Священнослужитель Виктор Гавриш назвал трагическую смерть Анны Усковой, утонувшей в проруби, «круговой безответственностью».

Мнение священника приводит Деловой Петербург. Изначально резкое высказывание Гавриша появилось на портале Правмир.

По мнению священнослужителя, зимние купания на православный праздник являются лишь распространенным обычаем и не является обязательным для верующего человека.

Трагедию на реке Оредеж Виктор Гавриш называет «круговой безответственностью». Он раскритиковал организацию «рокового» крещенского купания — у проруби не было сотрудников экстренных служб, а ограждающая сетка отсутствовала.

Я не понимаю тех священнослужителей, которые прямо агитируют идти и окунаться в проруби. Они готовы взять на себя ответственность за подобные случаи? Ведь эту прорубь кто-то делал, а потом, наверное, и освящал — неужели никто не задался вопросом о том, что человек может элементарно упасть, и его затянет под лед?, — говорит Гавриш.

Кроме того, священник уверен, что данный обычай не имеет отношения к вере и «благодати» после погружения:

В реальности это чисто физиологические процессы, вызванные температурным шоком и сильным стрессом для нервной системы. Это не духовные и не благодатные ощущения».

Ранее ivbg.ru публиковал видео рокового прыжка Анны Усковой. Смотреть слабонервным не рекомендуется.