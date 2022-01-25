Священник негативно высказался о крещенских купаниях после трагедии на реке Оредеж

Священнослужитель Виктор Гавриш назвал трагическую смерть Анны Усковой, утонувшей в проруби, «круговой безответственностью».
Мнение священника приводит Деловой Петербург. Изначально резкое высказывание Гавриша появилось на портале Правмир.
По мнению священнослужителя, зимние купания на православный праздник являются лишь распространенным обычаем и не является обязательным для верующего человека.
Трагедию на реке Оредеж Виктор Гавриш называет «круговой безответственностью». Он раскритиковал организацию «рокового» крещенского купания — у проруби не было сотрудников экстренных служб, а ограждающая сетка отсутствовала.
Кроме того, священник уверен, что данный обычай не имеет отношения к вере и «благодати» после погружения:
Ранее ivbg.ru публиковал видео рокового прыжка Анны Усковой. Смотреть слабонервным не рекомендуется.