Компьютеры на базе российского процессора появятся в магазинах уже в этом году

Компьютеры, собранные на базе российских процессоров «Байкал-М», поступят в розничную продажу в первом полугодии 2022 года.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на техдиректора компании по производству компьютеров iRU Дениса Анциферова, модель на базе «Байкала», сопоставимая по характеристикам с HP или Lenovo, будет стоить на 15–20% дороже, поэтому на первых порах продажи будут невелики.

Эксперты считают, что через несколько лет, если отечественные чипы докажут конкурентоспособность и цены на них снизятся, можно будет говорить о сотнях тысяч оборудованных ими компьютеров в год.

Тем временем россияне игнорируют отечественные сервисы на новых смартфонах.