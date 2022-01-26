Симфонический оркестр Ленобласти приглашает на концерт классической музыки

Концерт к 100-летию Московской государственной академической филармонии пройдет 28 января в 19.00 на сцене Дворца искусств

28 января в 19.00 на сцене Дворца искусств Ленинградской области музыканты областного оркестра исполнят произведения Карла Вебера, Камиля Сен-Санса и Сергея Рахманинова и Александра Чайковского.

Вход на концерт осуществляется строго по пригласительным билетам. Чтобы получить пригласительный необходимо оставить свою заявку под постом о концерте на в соцсети ВКонтакте.

Напомним, что Ленинградская область выкупила здание бывшего петербургского Дома культуры имени Горького и сделала его своим Дворцом искусств. ранее от покупки ДК отказалось правительство Северной столицы.