Афганка продала дочерей и почку ради пропитания для семьи

Жительница Афганистана, покинувшая родной дом в провинции Бадгис из-за засухи и неурожая, продала двух дочерей и почку, чтобы прокормить больных сыновей и мужа.

Деларам вместе с восемью детьми и мужем перебралась в провинцию Герат четыре года назад. Сейчас они живут в землянке с пластиковой крышей в трущобах города. Работы нет, в то время как 50-летней афганке приходится платить за двух сыновей, один из которых парализован, а другой страдает психическим заболеванием, за лекарства для мужа и пропитание для всей семьи.

Женщина рассказала, что несколько месяцев назад продала своих дочерей возрастом шесть и восемь лет по 100 тысяч афгани каждая (примерно 75 000 рублей) незнакомым семьям. Они останутся с матерью пока не достигнут половой зрелости, а затем будут переданы чужим людям.

Также она обратилась в местный госпиталь, чтобы провести операцию по удалению почки. Сейчас в Афганистане за орган можно получить около $1500.