Балтийская таможня пополнила федеральный бюджет почти на 608 млрд рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Северо-западная таможня опубликовала данные касаемо взимания в федеральный бюджет России пошлин и налогов Балтийской таможней за прошлый год. Сумма, как и всегда, колоссальна.

Об этом в среду, 26 января, сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Так, за 2021 год в бюджет Российской Федерации поступило платежей на сумму 607 млрд 602,5 млн рублей. Это на 28% больше, чем за весь 2020 год. При этом, внешнеторговый оборот в регионе деятельности ведомства увеличился на 23% и  составил рекордные 49,88 млрд долларов США.

Отметим, что Балтийская таможня, входящая в состав Северо-Западного таможенного управления, является крупнейшей морской пограничной таможней России. В регионе деятельности таможни действуют два морских пункта пропуска: Большой порт Санкт-Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург. В структуре таможни функционирует семь таможенных постов: Турухтанный, Лесной порт, Кронштадтский, Гавань, Шкиперский, Бронка и Балтийский (ЦЭД).

Более подробный отчет о деятельности ведомства опубликован на сайте Северо-Западной таможни.

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25.01.2022 122
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