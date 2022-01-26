Антимонопольная служба запретила покупку 3-метрового экрана для правительства Ленобласти

ФАС обязала отменить тендер на поставку огромного экрана для ситуационного центра губернатора Ленобласти.

Согласно данным с сайта госзакупок в среду, 26 января, был отменен аукцион на поставку светодиодного экрана для нужд регионального ситуационного центра губернатора Ленобласти. Такое требование поступило от антимонопольной службы.

Поводом для отмены закупки послужила жалоба одного из участника аукциона. Организация пожаловалась, что заказчик нарушил закон о контрактной системе, указав небольшие сроки поставки товара, а также некорректные характеристики экрана в технической документации.