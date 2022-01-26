Стало известно, как изменятся выпускные экзамены для девятых классов в 2022 году

Уже в этом году девятиклассников ждут измененные правила проведения ГИА. Эксперты рассказали, что экзамен будет проводиться в три этапа.

Как поделился портал 78.ru в среду, 26 января, ссылаясь на комитет по образованию Петербурга, всего планируется три стадии проведения экзамена для девятых классов: досрочный, основной и дополнительный. Нововведения итоговой аттестации обсуждались на ежегодном родительском интернет-собрании.

Как стало известно из трансляции собрания, досрочный период экзамена назначен на март — апрель этого года, а в мае начнется основной этап сдачи экзаменов. Так, с 26 мая по 21 июля будет проходить основной этап ГИА. Сообщается, что 30, 31 мая пройдёт экзамен по русскому языку, 2 июня будет днем сдачи профильной математики, а 3 июня — базовой.

Чтобы 9-классники смогли получить аттестат, им необходимо пройти итоговое собеседование по русскому языку. Также за ними не должно числиться академической задолженности. К слову, наличие двоек уже является недопуском. В рамках ГИА обязательными предметами по-прежнему являются русский язык и математика, а также два предмета на выбор выпускника. Аттестат по итогам ГИА выдадут, если учащийся сдаст два обязательных предмета: русский и математику (базовую или профильную) и любое количество предметов на выбор.

Лариса Каминская, председатель предметной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку, рассказала более подробно о грядущих изменениях в заданиях. В частности, ей были затронуты изменения в ГИА по русскому языку. Более подробно с ними можно ознакомиться в видео выше.