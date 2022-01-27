Минздрав дал рекомендации по лечению легкой формы COVID-19

Министерство здравоохранения разработало и опубликовало памятку с рекомендациями по лечению бессимптомной и легкой форм коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в документе говорится, что людям, переболевшим COVID-19 или привитым от него, при бессимптомном течении болезни и без факторов риска лечение не требуется.
Более того, россиянам старше 60 лет, которые также перенесли заболевание или вакцинировались, в таком случае лечение назначает врач. Детям необходимо оставаться дома.
Непривитым гражданам при симптомах простуды или положительном результате мазка на COVID-19 необходимо позвонить в больницу для консультации, в случае ухудшения состояния – вызывать скорую помощь.
Рекомендуется постоянно проветривать помещения, наблюдать за своим состоянием, в том числе при помощи пульсоксиметра.
При этом ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать антибиотики без назначения врача.