Apple позволит использовать iPhone в качестве платёжного терминала

Apple планирует внедрить в iPhone возможность бесконтактно принимать платежи с банковских карт, по сути превратив смартфон в платёжный терминал.

Согласно информации агентства, нововведение будет официально представлено через несколько месяцев вместе с обновлением операционной системы iOS.

Возможность разрабатывается с 2020 года, для ее работы будет задействован чип NFC, который используется для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона.

По информации зарубежных аналитиков, функция позволит предпринимателям использовать iPhone в качестве платежного терминала, что даст им возможность сэкономить средства. Будет ли возможность доступна всем пользователям смартфонов от Apple пока неизвестно.