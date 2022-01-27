Комитет по труду и занятости населения Ленобласти завел telegram-канал

На канале размещена полезная информация о взаимодействии работников и работодателей.

«Соблюдение норм трудового законодательства обязательно как для работников, так и для руководителей предприятий и организаций, сотрудников отдела кадров, отдела охраны труда, поэтому важно держать руку на пульсе последних изменений в области трудовых отношений. Контент ресурса быть в курсе актуальных правовых трендов во взаимодействии работников и работодателей», ― отметили в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи