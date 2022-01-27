Обиженный на жену петербуржец напугал соседей «гранатой»

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 января в доме по проспекту Обуховской обороны в Невском районе Санкт-Петербурга после бытовой ссоры мужчина решил наказать супругу.

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Фото: ГУ Росгвардии

Он собрал из подручных вещей, которые не представляли угрозы, предмет, похожий на гранату, обмотал его изолентой, оставил дома и ушел. Женщина шутку не поняла.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, оцепили дом и эвакуировали соседей. Местные жители смогли вернуться в квартиры, когда взрывотехники установили происхождение предмета.

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27.01.2022 57
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