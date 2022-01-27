Запрещенные вещества из Китая двое ленинградцев регулярно получали в посылках

Сотрудники Выборгской таможни пресекли регулярную закупку наркотиков из Китая тремя молодыми людьми. Двое задержанных оказались жителями Выборгского района.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Об этом в четверг, 27 января, передает пресс-служба СЗТУ. Как сообщили в ведомстве, местные жители приобретали через Китай наркотические вещества, а пребывали они с Нидерландов. По данным таможни, подозреваемые заказывали такие посылки регулярно, но попались только недавно.

При каких обстоятельствах вскрылось уж слишком наглый оборот наркотиков, неизвестно. Однако в ведомстве уточнили, что у задержанных была изъята крупная партия запрещённых веществ. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).