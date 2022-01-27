«Ленинградец» встретится с петербургской «Звездой» 28 января

Первый в 2022 году матч ФК «Ленинградец» проведет в Петербурге уже в эту пятницу, 28 января. Однако попасть игру смогут не все.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба из Ленобласти, матч со «Звездой» запланирован на 28 января в 11:30 под крышей ДСИ «Зенит» в Петербурге.

Однако организаторы матча заявили, что вход на стадион возможен только по QR-кодам. Кроме того, недавние правки в «антиковидное» постановление не позволят прийти на матч зрителям младше 18 лет.