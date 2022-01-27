ВОЗ рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» в 2022 году

В феврале Россию посетит специальная инспекция ВОЗ. Их задачей станет работа по одобрению российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом в четверг, 27 января, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что регистрация вакцины «идет по плану». Она надеется, что необходимые манипуляции завершат уже в этом году.

Россия 24. Это не только документы по эффективности или статья в Lancet, это полный общий технический документ… который включает пять больших модулей. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса, — сообщила Вуйнович в эфире канала

Отметим, что ВОЗ на данный момент рекомендует использовать только 10 препаратов для вакцинации от ковида. «Спутник V» в их число не входит.