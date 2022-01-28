В Петербурге районный отдел миграции всем коллективом ушел на больничный

Жители Выборгского района Петербурга на две недели остались без новых паспортов. Сотрудники отделения ушли на больничный из-за коронавируса.

Об этом в пятницу, 28 января, стало известно Фонтанке.

Так, местные жители Выборгского района стали получать уведомления от местной миграционной службе, что отказано в получении паспорта. В этом же письме указана и причина — весь личный состав отдела миграции заболел коронавирусом.

По информации Фонтанки, инфицировались все семь сотрудников и сейчас они находятся на больничном. Карантин закончится не раньше, чем через две недели.

Всем ожидающим выдачи паспорта предложили подать документы через «Госуслуги».