В Ленобласти продолжаются поиски пропавшего 61-летнего лесничего

«Лиза-Алерт» просит помощи в поисках Боброва Николая Васильевича. В среду, 26 января, мужчина отправился в лес по работе и с тех пор о нем ничего неизвестно.

О пропаже 61-летнего лесничего мы писали в минувшие сутки.

Как стало известно, Николай Васильевич отправился утром, 26 января в лес по работе на служебном автомобиле «Нива». Он является лесничим Красносокольского участкового лесничества.

Пропавший может находится в районе поселка Камменогорска в Выборгском районе Ленобласти. Машина, на которой лесничий отправился в лес имеет госномера О 036 ЕС 47.