Естественная убыль населения России за год превысила 1 млн человек

Подобные показатели естественной убыли в России наблюдались 22 года назад.

Численность постоянного населения России на 1 января текущего года составила 145 млн 478 тысяч человек, снизившись за год почти на 693 тысячи (минус 0,5%). Такие данные с пометкой «предварительные» приводил Росстат в пятницу, 28 января.

Подобные показатели убыли населения фиксировались в 2002 году. Тогда это число достигло минус 686 тысяч человек. Как отметили в ведомстве, убыль населения фиксируется в стране уже четыре года. В общей сложности население сократилось на 1,4 млн человек.

В основном, причины наблюдаемого явления кроются в пандемии. По словам профессора МГУ Ирины Калабихиной, коронавирус вносит порядка 60-65% убыль населения.