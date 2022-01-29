Накануне журнал The Times предрек всему миру голод и обвинил в этом Россию. По мнению иностранных журналистов, повышение цен на газ спровоцирует подорожание удобрений для посевов.

На портале РИА Новости вышел большой материал, где автор поразмышлял об очередных смелых выпадах с Запада и о том, действительно ли Россия виновата в «пророчестве» британского журналиста Роджера Бойс.

Если кратко, очередные обвинения в отношении России выглядят, как минимум, абсурдными. Россия в прошлом году увеличила добычу газа на 10 % по сравнению с 2020 годом. Экспорт голубого топлива в физическом выражении также вырос, хоть и немного. Поставки газа могли быть и больше, но именно Евросоюз сделал все, чтобы это не произошло.

Об этом вы можете подробнее прочитать в авторской статье, опубликованной на портале РИА Новости.