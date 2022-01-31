После публикации ivbg.ru об очередях в медучреждения в Мурино и Кудрово появятся передвижные поликлиники

Как сообщает telegram-канал «Пул N47», чтобы снять очереди в медицинские учреждения, Александр Дрозденко принял решение временно усилить Мурино и Кудрово передвижными поликлиниками.

Представители бизнеса Всеволожского района предоставят места для размещения врачей из областной клинической и детской больниц. В Кудрово помещение обеспечит предприятие «Петербургская недвижимость». В Мурино – местная администрация и бизнес-центре.

Александр Дрозденко вместе и глава Комздрава Сергей Вылегжанин 31 января проведут инспекцию всех помещений под временные поликлиники.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что на входах в поликлиники Ленинградской области образовались очереди от дверей и «до горизонта».