За год году ведомство провело более 1000 проверок и инициировало около 600 дел об административных правонарушениях.

«Администрация Ленинградской области продолжает планомерную работу по надзору за деятельностью застройщиков и ЖСК. Только в минувшем году госстройнадзор провел 1118 проверок. В результате: возбуждено 577 административных дел, по 27 нарушениям направлены материалы в правоохранительные органы, застройщики и ЖСК должны выплатить 44,8 миллионов рублей штрафов», ― рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 7 декабря председателем Госстройнадзора Ленобласти стал Николай Циганов. До переназначения он работал заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Ранее возглавлял Северо-Западную дирекцию Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации.