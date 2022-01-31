Больше 80 мигрантов задержала полиция Петербурга в ходе рейда

Накануне правоохранители провели рейд на Софийской овощебазе в Петербурге. Из 350 мигрантов 88 человек отправились в отделы полиции.

Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти 31 января.

Как рассказали в ведомстве, всего было проверено 350 иностранных граждан, из которых 88 человек были доставлены в отделы полиции для административного разбирательства. В итоге в отношении 63 иностранцев были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда или пребывания в России.

Кроме того, сотрудники ГИБДД еще выявили 5 фактов нарушения ПДД на территории Софийского рынка.