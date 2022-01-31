Права самозанятых в России хотят закрепить в новом законе

В Госдуме собираются разработать законопроект о самозанятых в России. Новый закон может выйти в конце текущего года.
Как передает РИА Новости 31 января, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Исаев поделился планами законодательно закрепить самозанятость.
В частности, в законе будет дано само определение понятия «самозанятый», указаны все права и возможности самозанятых, также планируется дать определение «платформенной занятости», «неконвенциональной занятости».
Закон будет направлен на то, чтобы больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия, — уточнил депутат.
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28.01.2022 172