Права самозанятых в России хотят закрепить в новом законе

В Госдуме собираются разработать законопроект о самозанятых в России. Новый закон может выйти в конце текущего года.

Как передает РИА Новости 31 января, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Исаев поделился планами законодательно закрепить самозанятость.

В частности, в законе будет дано само определение понятия «самозанятый», указаны все права и возможности самозанятых, также планируется дать определение «платформенной занятости», «неконвенциональной занятости».

Закон будет направлен на то, чтобы больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия, — уточнил депутат.