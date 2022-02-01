В Санкт-Петербурге без вести пропала 16-летняя девушка

О ее местонахождении нет никакой информации с 26 января.
Ростом пропавшая 160 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза черные. Добавляется, что школьница может находиться в вашем районе, поисковикам нужна помощь добровольцев.
Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за 2021 год. За этот непростой год поисковики приняли почти 3,5 тысяч заявок, вернули домой более 2,5 тысяч пропавших.
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31.01.2022 119