СберПрайм+ — самая выгодная экосистемная подписка в стране

Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022», флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране.

По подсчётам Frank RG, СберПрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах — 635 рублей ежемесячно. Если же речь идёт о «цифровых клиентах», которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно.

— Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что СберПрайм+ — не только по совокупной выгоде, но и по ассортименту входящих в неё сервисов, по их качеству — является лидером российского рынка. Эта подписка даёт нашим клиентам не просто экономию средств, но и новое качество жизни, скорость и комфорт, высвобождает время. Финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов, миллионы различных товаров со скидкой и бесплатной доставкой — подписка охватывает основные сферы жизни любого человека. При этом мы продолжаем развивать линейку СберПрайм и уже в этом году представим клиентам новые возможности наших подписок, — рассказал Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Аналитики проанализировали мультисервисные подписки десяти компаний, работающих в сферах банкинга, IT, ретейла и телекома: Сбера, Яндекса, «Тинькофф», «МегаФона», МТС, Совкомбанка, OZON, «ВКонтакте», X5 Group и «Сети партнёрств» (оператор, объединяющий независимых игроков в одном

Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц или 3990 рублей в год. Предложение, собранное из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера, включает в себя выгодную СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.

СберКарта Прайм и финансовые сервисы:

повышенные бонусы от СберСпасибо (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, до 10% — заказ такси через Ситимобил, 5% — СберМаркет);

снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

выгодный курс обмена валют.

Нефинансовые сервисы:

Подписка «Оптимум» Okko (90 тысяч фильмов, мультфильмов, образовательных и развлекательных программ. Каталог в качестве 4K, трансляции Чемпионата Испании и Кубка Италии, MMA-турниры Bellator, теннисные турниры ATP, WTA и Кубок Европы по баскетболу);

Вся медиатека СберЗвука (более 70 млн песен, HiFi-качество музыки, тысячи подкастов и авторских плейлистов);

бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин. + 3 Гб интернета);

скидка 7% на 10 заказов в месяц на доставку готовой еды из Delivery Club;

скидка до 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);

скидка до 10% на заказ поездок через Ситимобил;

бесплатная доставка продуктов и специальные цены в СберМаркете;

бесплатная доставка заказов в СберМегаМаркете (если общий вес заказа не превышает 20 кг);

бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;

скидка 20% на онлайн-консультации с врачами в СберЗдоровье;

выгода 10% на страховые продукты в СберСтраховании;

облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).

Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.