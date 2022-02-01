СберПрайм+ — самая выгодная экосистемная подписка в стране

Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022», флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране.
По подсчётам Frank RG, СберПрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах — 635 рублей ежемесячно. Если же речь идёт о «цифровых клиентах», которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно.
Аналитики проанализировали мультисервисные подписки десяти компаний, работающих в сферах банкинга, IT, ретейла и телекома: Сбера, Яндекса, «Тинькофф», «МегаФона», МТС, Совкомбанка, OZON, «ВКонтакте», X5 Group и «Сети партнёрств» (оператор, объединяющий независимых игроков в одном
Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц или 3990 рублей в год. Предложение, собранное из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера, включает в себя выгодную СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.
СберКарта Прайм и финансовые сервисы:
- повышенные бонусы от СберСпасибо (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, до 10% — заказ такси через Ситимобил, 5% — СберМаркет);
- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;
- безлимитные бесплатные переводы по всей стране;
- выгодный курс обмена валют.
Нефинансовые сервисы:
- Подписка «Оптимум» Okko (90 тысяч фильмов, мультфильмов, образовательных и развлекательных программ. Каталог в качестве 4K, трансляции Чемпионата Испании и Кубка Италии, MMA-турниры Bellator, теннисные турниры ATP, WTA и Кубок Европы по баскетболу);
- Вся медиатека СберЗвука (более 70 млн песен, HiFi-качество музыки, тысячи подкастов и авторских плейлистов);
- бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин. + 3 Гб интернета);
- скидка 7% на 10 заказов в месяц на доставку готовой еды из Delivery Club;
- скидка до 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);
- скидка до 10% на заказ поездок через Ситимобил;
- бесплатная доставка продуктов и специальные цены в СберМаркете;
- бесплатная доставка заказов в СберМегаМаркете (если общий вес заказа не превышает 20 кг);
- бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;
- скидка 20% на онлайн-консультации с врачами в СберЗдоровье;
- выгода 10% на страховые продукты в СберСтраховании;
- облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).
Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.