Мужчина хотел спрятать 90 тысяч евро от таможенников Пулково у себя в багаже

Почти 8 млн рублей в европейской валюте россиянин хотел скрыть от таможни Пулково. Сотрудникам ведомства он сообщил куда меньшую сумму.

Об этом во вторник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе СЗТУ. Россиянин, проживающий в Германии, прилетел в Петербург. Для прохождения таможенного контроля он выбрал «зеленый» коридор, заявив, что при нем нет ничего, что нужно декларировать, правда, не умолчал о 8-9 тысячах евро у него в кармане.

Однако при осмотре выяснилось, что ручная кладь буквально забита деньгами. Позже сотрудники ведомства насчитали 92 670 тысяч евро. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.