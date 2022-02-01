Неизвестные застрелили домашнюю собаку в Гатчинском районе и скрылись

Автор: Анастасия Щербакова
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В соцсетях появилась душераздирающая история о человеческой жестокости. Двое неизвестных застрелили шотландского сеттера. Пес еще четыре часа прожил с пулей у сердца.

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Фото: Гатчинские собаководы/ ВК

Об утере члена семьи по кличке Ларри рассказали в группе Гатчинские собаководы накануне днем. Как поделилась хозяйка собаки, все произошло в минувшие сутки в деревне Большое Рейзино Гатчинского района.

Соседи женщины сообщали, что видели белый «Рено Логан», который спешно уехал сразу после того, как раздался громкий собачий визг. Сперва они подумали, что Ларри сбили, однако позже, в ветеринарной клинике обнаружили пулю. Рентген показал, что она застряла в 20 см от сердца.

Порталу 47news хозяйка питомца рассказала, что он был на самовыгуле. Вероятно, неизвестные сделали это ради забавы. Как говорит Надежда, Ларри был примерной собакой и «врагов» у него не было. Кроме того, вся округа знала питомца.

Я с ним гуляла, он скрылся на 20 минут. Начала его подзывать, он подбежал с дыркой в груди и упал. Пуля зашла в грудь на 20 сантиметров. Это означает, что стреляли в упор прямо в сердце, — говорит  Надежда.

Последует ли реакция правоохранительных органов, пока неизвестно.

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