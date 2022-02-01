Колтушское шоссе станет четырехполосным

Дорожники продолжают переустройство инженерных сетей, чтобы расширить одну из главных магистралей Всеволожского района.

«На первом участке от въезда в Янино до Голландской улицы идет монтаж ливневой канализации. На втором участке от Голландской улицы до поворота на Суоранду строители переустраивают большую ветку газопровода», — рассказали в ведомстве.

Строительные работы по расширению Колтушского шоссе до четырех полос пройдут в четыре этапа. Сначала трассу расширят в границах Янино, затем работы перенесут на место будущей развязки подъезда ко Всеволожску. Следующий этап — в районе Янино-2, завершающий — в границах Колтушей. На протяжении всей обновленной магистрали появятся тротуары, остановки и освещение.

К слову, Колтушское шоссе является одной из самых загруженных дорог Ленобласти — в сутки поток достигает 30 тысяч автомобилей. При этом на съезде с КАД в Янино образуются заторы.

Отметим, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дорог.