Публикуем изменения ковид-ограничений в Ленинградской̆ области

Комитет МСУ опубликовал окончательный перечень ограничительных мер, действующих в Ленобласти до 20 февраля.

Так, изменения в ограничениях коснулись несовершеннолетних жителей 47-го региона. Правительства области решило оградить детей от опасности заболевания.

До 20 февраля 2022 года лицам не достигшим 18-летнего возраста запрещается посещение музеев и внемузейных пространств, театров, кинотеатров, цирков шапито, концертов и иных объектов предназначенных для развлечения и досуга. Исключение составляют организованные группы из учащихся одного класса или образовательной организации, а также посещение указанных организаций в составе семьи.

До 20 февраля 2022 года лицам не достигшим 18-летнего возраста запрещается посещение фитнес-центров и бассейнов. Исключение составляют профессиональные спортсмены, лица проходящие профессиональную подготовку и организованные группы детей в рамках реализации образовательных программ.

Реализация программ дополнительного образования и кружковая работа для лиц младше 18 лет, в том числе в Домах культуры, до 20 февраля 2022 года должна осуществляться исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

До 20 февраля 2022 года запрещается проведение массовых мероприятий для детей, а также массовых спортивных мероприятий для детей на выезде.

До 20 февраля спортивные мероприятия могу проводиться только на улице с ограничением заполняемости объекта посетителями и участниками — до 50%, но не более 500 человек в красной и желтой зоне (превышение должно быть согласовано Роспотребнадзором). Все участники и зрители должны предоставить документы о наличии вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, проведённый не ранее чем за 48 часов.

Проведение массовых гуляний, зрелищных мероприятий, массовых мероприятий, в том числе организованных органами местного самоуправления для участия жителей в осуществлении местного самоуправления запрещаются до 20 февраля 2022 года.

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 251 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 февраля.