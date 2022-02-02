Попова: почти 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге приходится на «омикрон»

Примерно 80% случаев коронавируса в Москве и Петербурге приходятся на штамм «омикрон», свидетельствуют данные секвенирования, здесь он практически завоевал свою территорию, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости.

Руководитель ведомства подчеркнула, что «омикрон» имеет очень высокую контагиозность, он очень заразный, наиболее заразный из всех на данное время известных коронавирусов. В связи с этим он быстро распространяется в больших городах — Москве и Петербурге. «Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это «омикрон», — обратила внимание Попова.

По её словам, при этом 20% случаев коронавируса пока еще приходятся на «дельту», в ходе которой заболевание протекало тяжело и поражало людей с ослабленным здоровьем и с сопутствующими болезнями.