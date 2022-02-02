В Тихвине под камеру ограбили сотрудницу заправки

По информации ivbg.ru, 1 февраля около 03:00 в полицию Тихвинского района обратилась 62-летняя оператор газовой заправки.

По ее словам, 1,5 часа назад незнакомец дважды ударил ее по голове и отобрал сумку на улице Карла Маркса в Тихвине. Внутри лежали около 3500 рублей.

По предварительным данным, нападение попало на камеры видеонаблюдения. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.