Опубликован трейлер сериала по мотивам игры Halo

Вышел первый полномасштабный трейлер сериала по серии игр Halo.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Первый полномасштабный трейлер сериала по мотивам игр Halo опубликован в Сети. Он появился 31 января на YouTube-канале TV Promos.

Выход шоу запланирован на 24 марта 2022 года на стриминговом сервисе Paramount Plus.

Сериал повествует о приключениях генно-модифицированного десантника Мастера Чифа и искусственного интеллекта Кортаны, спасающих человечество от инопланетной угрозы.

Вам будет интересно Очередной корейский сериал на Netflix бьет рекорды по просмотрам Сериал «Мы все мертвы» южнокорейского производства лидирует по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix. Очередной хит из Южной Кореи повествует об учениках... 01.02.2022 151

Главную роль в картине сыграл Пабло Шрайбер. В фильме снимались актеры: Наташа МакЭлхоун, Кэтрин Хэлси, Джен Тейлор, Чарли Мерфи и другие.

Среди прочих в продюсировании проекта принял участие Стивен Спилберг.