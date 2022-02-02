«Серебряное ожерелье России» проходит по городам Ленобласти

Маршрут по местам Петра I проходит по Волховскому и Лодейнопольскому районам Ленинградской области.

Путешествие начинается в Новой Ладоге — городе, основанном Петром Великим, где основными объектами туристского интереса являются знаменитые Петровские каналы. В Лодейном Поле путешественники знакомятся с историей основания и деятельностью Олонецкой судостроительной верфи на реке Свирь. Ещё одна остановка на маршруте — Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь с двумя архитектурными комплексами.

Завершается путешествие в Введенском Оятском женском монастыре, который находится на территории поселка Рассвет Лодейнопольского района.

С маршрутами, разработанными в Ленобласти в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылось множество туристических маршрутов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Также в Ленобласти открылся новый туристский маршрут по рекам и озерам Карельского перешейка. По пути туристы могут не только посетить многочисленные достопримечательности Ленинградской области ─ Выборгский замок, крепость Корела, православные церкви, лютеранские кирхи, руины гидротехнических сооружений и старинных хуторов, но также отправиться за ягодами и грибами. Подробная карта маршрута размещена на сайте.