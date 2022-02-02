Тело пенсионера нашли в квартире в Мурино после конфликта с соседом

Об этом в среду, 2 февраля, сообщают Невские Новости.

Как стало известно, во второй половине дня 29-летний житель Мурино, устав от шума из квартиры снизу, отправился к соседу, чтобы мирно решить вопрос. Однако пенсионер не пошёл навстречу и во время конфликта достал ружьё, после чего дважды выстрелил в сторону молодого человека. Последний смог чудом спастись.

Позднее полицейские отправились к нарушителю: в квартире они нашли его труп.