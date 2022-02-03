С бумажного комбината из Ленобласти потребовали почти 700 млн рублей за загрязнение реки Вуоксы

Управление Росприроднадзора по СЗФО требует от производителя бумаги из Ленобласти возместить 686 млн рублей ущерба, причиненного реке Вуокса в 2019 году. Компания сбрасывала в реку загрязненные сточные воды.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты установили, что из-за сброса сточных вод с превышением ртути, алюминия и сульфатного лигнина качество воды в реке ухудшилось. Выпуски, из которых в Вуоксу поступали загрязненные стоки, находятся на балансе НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (ранее ЗАО «Интернешнл Пейпер»).

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Ведомство направило претензионное письмо в адрес компании. Если организация откажется добровольно возмещать вред, Росприроднадзор обратится в суд.

Известно, что компанию ранее привлекали к ответственности за нарушение правил водопользования, тогда ее оштрафовали на 85 тысяч рублей.