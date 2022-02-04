Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года

Стоимость нефти Brent достигла 93 долларов за баррель впервые за 7 лет.
В последний раз такое было замечено в октябре 2014 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле этого года на лондонской бирже ICE продолжает свой рост на 1,8%, до 93,19 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 3 февраля. На текущий момент, цена Brent всё растет и растет. В последний раз такое было замечено в октябре 2014 года.
Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте этого года дорожала на 2,03%, до 90,05 доллара за баррель. Такие данные показали на конец дня 3 февраля. Что будет дальше страшно представить.
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