Попова: люди 20-30 лет чаще заражаются «Омикроном»

Глава Роспотребнадзора объяснила этот тем, что в этой возрастной категории большое количество контактов.

Главный санитарный врач России Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале Россия 1 рассказала о тех, кто чаще всего заражается новым штаммом коронавируса «омикрон», объяснив, почему именно они наиболее подвержены инфицированию.

Попова сказала, что наиболее уязвимая возрастная категория — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Причина такой ситуации объясняется большим количеством контактов в этой группе.

Высокую степень контактов имеют и подростки. По словам главы Роспотребнадзора, среди них в последнее время активно растёт заболеваемость. А вот среди людей старше 60 лет заболеваемость «омикроном» пока низкая.

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