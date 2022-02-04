Петербурженка обвинила своего бывшего парня-порноактера в избиении   

Как сообщает 78.ru, в полицию Санкт-Петербурга обратилась девушка с заявлением на молодого человека и порноактера, известного как Willy Regal.
По словам обратившейся, 27 января на вечеринке в ходе конфликта парень избил ее. Нанесенные побои были сняты и зафиксированы в больнице.
Девушка отметила, что, начиная с весны 2021 года, парень неоднократно избивал ее и угрожал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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28.01.2022 1413