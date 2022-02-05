В Петербурге открыли самый большой бесплатный каток 

На Железнодорожном проспекте, 32, возле стадиона «Октябрьский» в Санкт-Петербурге открыли каток. Об этом сообщили в «Центре спорта Невского района».

Площадь катка составляет 7000 квадратных метров. Теперь это самая большая ледовая площадка в Петербурге. Лед естественный с ровной поверхностью.

Ранее на месте катка располагалось футбольное поле. Проката коньков и гардероба нет. Каток работает с 08:00 до 22:00.