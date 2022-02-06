В России стоимость билета в кино побила исторический рекорд

В январе этого года средняя цена билета в кино в России выросла до 323,7 рубля, тем самым побив исторический рекорд.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года посетить кинотеатр стало дороже на 13,2%, тогда цена билета составляла 285,9 руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику «Бюллетеня кинопрокатчика».

По словам главного редактора издания Александра Нечаева, рост связан с тем, что в последние месяцы резко выросли издержки кинотеатров, растут и цены на оборудование для кинопроката из-за общей инфляции. Также повлияла пандемия: в большинстве регионов сегодня действуют система QR-кодов и ограничения по заполняемости кинозалов.

Напомним, что теперь по «Пушкинской карте» можно приобрести билеты в кино, но только на фильмы российского производства и только в кинотеатрах, которые входят в число участников программы.