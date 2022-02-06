В Выборге меняется расписание автобусных маршрутов

Из-за сложной эпидемиологической ситуации и высокой заболеваемости среди водителей в Выборгском районе Ленобласти с 7 февраля меняется расписание автобусных маршрутов.
Измененное расписание будет действовать до 20 февраля, об этом сообщает районная администрация. Такие меры вводят для сохранения регулярной транспортной доступности с учетом фактически работающего водительского состава.
С измененным расписанием автобусов можно ознакомиться по ссылке.
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