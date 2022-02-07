Вирусолог Чумаков: после «омикрона» коронавирус станет еще более заразным

Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении, отметил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, в связи с этим поражал в основном пожилых людей, но из-за мутаций SARS-CoV-2 приспособился и теперь может инфицировать существенно более широкие слои населения.

По словам вирусолога, основным направлением эволюции коронавируса было «расширение охвата», в итоге он получил возможность распространяться среди людей любого возраста.

— Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы, — рассказал Чумаков.

Развитие SARS-CoV-2 привело к появлению омикрон-штамма, который заразен настолько, что способен «пробивать» детский иммунитет, подчеркнул эксперт.

— Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции, — уточнил Чумаков.

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По мнению ученого, эволюция коронавируса продолжится в том же направлении. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, однако потеряет способность причинять значительный вред человеку, заявил вирусолог.

Вакцинация является самым надежным способом защиты от коронавируса, заявляют медики. На данный момент уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%. Всего в стране прививку сделали более 80 миллионов человек.