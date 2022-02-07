Александр Дрозденко поделился снимками зимней крепости Копорье

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В понедельник, 7 февраля, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем успешной недели.

Александр Дрозденко поделился снимками зимней крепости Копорье Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко поделился снимками зимней крепости Копорье Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
Александр Дрозденко поделился снимками зимней крепости Копорье Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко поделился снимками зимней крепости Копорье Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко поделился снимками зимней крепости Копорье Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au

В этот раз глава региона поделился живописными снимками зимней крепости Копорье, сделанными в Ленобласти. И по традиции пожелал всем жителя Ленобласти успешной недели, здоровья и гармонии.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко поделился снимками полнолуния в Ленобласти
В понедельник, 24 января, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем успешной недели. В этот раз...
24.01.2022 302
Автор