Александр Дрозденко поделился снимками зимней крепости Копорье

В понедельник, 7 февраля, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем успешной недели.
Источник: instagram.com/drozdenko_au
Источник: instagram.com/drozdenko_au
Источник: instagram.com/drozdenko_au
Источник: instagram.com/drozdenko_au
В этот раз глава региона поделился живописными снимками зимней крепости Копорье, сделанными в Ленобласти. И по традиции пожелал всем жителя Ленобласти успешной недели, здоровья и гармонии.
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24.01.2022 302